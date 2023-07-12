Конкурентом Захаряна за переход в «Фейеноорд» станет действующий чемпион мира — 1908.nl
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«Фейеноорд» активно ищет замену полузащитнику Себастьяну Шиманьскому, который с большой долей вероятности покинет клуб. Нидерландской команде предложили хавбека «Динамо» Арсена Захаряна и действующего чемпиона мира — полузащитника «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмаду. Об этом сообщает 1908.nl.
По сведениям источника, оба трансфера будет тяжело осуществить с финансовой точки зрения. 22-летний Альмада, по слухам, хочет продолжить выступать в МЛС, да и его трансфер 1,5 года назад обошёлся «Атланте» в € 14,5 млн (данные Transfermarkt).
20-летнего Захаряна «Фейеноорду» также предложили посредники из агентства, представляющего интересы директора «Фейеноорда» Денниса те Клозе. Однако шансы на осуществление сделки также минимальны.
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