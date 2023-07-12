Президент РПЛ Алаев не уверен, что офсайдные линии вернутся с начала нового сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопрос о возвращении системы определения офсайдных линий в сезоне-2023/2024.

«Ждать ли офсайдных линий в РПЛ в новом сезоне? Данный вопрос обсуждался сегодня. Руководители клубов задавали этот вопрос Павлу Юрьевичу Каманцеву. Мы понимаем все сложности. Идёт вопрос финальной сертификации с УЕФА. Соответственно, идёт заключительная стадия работы.

Есть определённые технические сложности, но это ответственность — этим занимается РФС. Уверен, что коллеги всё решат. Успеют ли к началу? Я не могу за них обещать. Теоретически возможно, но есть сложности. Главное, что система в целом прошла сертификацию УЕФА. Все мы ждём», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.