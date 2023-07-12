Президент РПЛ Алаев: все клубы за возвращение пива на стадионы

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, что все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на стадионы.

«Все клубы за возвращение пива на стадионы. Относительно недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу на базе Госдумы. Мы озвучили свою позицию, были и президенты клубов, руководители. Пиво должно возвращаться на стадионы. Мы не видим негатива. Надо просто всё правильно подготовить и реализовать. Надеемся, что следующее чтение не займёт то количество времени, какое заняло предыдущее.

Чем быстрее мы вернём пиво на стадионы, тем лучше. Но не надо питать иллюзии, что мы вернём пиво на стадионы и стадионы будут битком. Это просто один из многих инструментов, которые работают с аудиторией. Чем шире будет инструментарий, тем лучше», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.