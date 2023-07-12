Белоус: Промес — самый преданный легионер в истории Российской Премьер-Лиги

Футбольный функционер Юрий Белоус назвал тройку футболистов, которых можно назвать самыми преданными чемпионату России легионерами.

«Какой бы ни был Промес, после Европы он вернулся именно в «Спартак». Голландец там стал своим. Он самый преданный легионер в Российской Премьер-Лиге. Если говорить о предыдущих, то отмечу Эктора Бракамонте, который долгие годы выступал в «Москве». А третий — Рахимич. Он до сих пор в системе ЦСКА работает», — приводит слова Белоуса Legalbet.

31-летний нидерландский нападающий Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и во второй раз вернулся в Москву в 2021 году. В общей сложности он провёл 214 матчей за красно-белых, забив 106 голов.

Нападающий Эктор Бракамонте играл за «Москву» на протяжении шести лет, с 2003 по 2009 год. В активе аргентинца 172 матча и 46 голов. Бракамонте в России выступал также за «Ахмат» и «Ростов».

Полузащитник, а после и тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич защищал цвета ЦСКА с 2001 по 2014 год. Он сыграл 347 матчей и забил шесть мячей. До перехода в ЦСКА Рахимич два сезона провёл в «Анжи».