Квинси Промес поприветствовал Хесуса Медину и Тео Бонгонда в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес тепло принял новичков команды. «Спартак» за последние несколько дней завершил сделки по переходу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.

Промес поприветствовал Медину и Бонгонда в «Спартаке». Видеоролик:

26-летний Медина, по данным СМИ, обошёлся «Спартаку» в сумму от € 6 млн до € 7 млн. Парагваец подписал контракт до 2026 года и будет выступать за красно-белых в футболке с 19-м номером.

27-летний Бонгонда обошёлся московской команде в € 7 млн. Конголезец также подписал контракт на три года и будет представлять «Спартак» в футболке с номером 77.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб ждёт новичков в линию обороны.