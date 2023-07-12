Квинси Промес поприветствовал Хесуса Медину и Тео Бонгонда в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес тепло принял новичков команды. «Спартак» за последние несколько дней завершил сделки по переходу полузащитника ЦСКА Хесуса Медины и нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда.
Промес поприветствовал Медину и Бонгонда в «Спартаке». Видеоролик:
26-летний Медина, по данным СМИ, обошёлся «Спартаку» в сумму от € 6 млн до € 7 млн. Парагваец подписал контракт до 2026 года и будет выступать за красно-белых в футболке с 19-м номером.
27-летний Бонгонда обошёлся московской команде в € 7 млн. Конголезец также подписал контракт на три года и будет представлять «Спартак» в футболке с номером 77.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб ждёт новичков в линию обороны.
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