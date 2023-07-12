Гарри Кейн хочет перейти в «Баварию», варианты с другими клубами форвард не рассматривает

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По данным источника, английский нападающий «шпор» уверен, что сможет выиграть Лигу чемпионов в составе мюнхенцев. Кейн уже договорился по условиям личного соглашения с «Баварией», другие варианты он не рассматривает. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил два предложения мюнхенцев о приобретении 29-летнего нападающего.

В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник академии «Тоттенхэма», за первую команду 29-летний английский нападающий играет с 2011 года.