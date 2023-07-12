Президент «Тоттенхэма» Леви не хочет, чтобы Кейн следующий летом ушёл в клуб АПЛ

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не хочет терять нападающего команды Гарри Кейна свободным агентом следующим летом. Функционер опасается, что в таком случае форвард присоединится к другому клубу английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, по этой причине руководство «шпор» продолжает диалог с «Баварией», заинтересованной в Гарри Кейне. Однако два предложения мюнхенцев о приобретении нападающего «Тоттенхэм» ранее отклонил.
Отмечается, что склонить Леви к продаже главной звезды «шпор» может только очень крупная сумма, но в любой другой клуб АПЛ Кейна «Тоттенхэм» не продаст.
Напомним, ранее сообщалось, что Кейн не хочет продлевать истекающий следующим летом контракт с «Тоттенхэмом» и намеревается перейти в «Баварию» в это трансферное окно.
В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.
- 12 июля 2023
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:14
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
18:00
-
17:49
-
17:47
-
17:39
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
16:04