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Президент «Тоттенхэма» Леви не хочет, чтобы Кейн следующий летом ушёл в клуб АПЛ

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не хочет терять нападающего команды Гарри Кейна свободным агентом следующим летом. Функционер опасается, что в таком случае форвард присоединится к другому клубу английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, по этой причине руководство «шпор» продолжает диалог с «Баварией», заинтересованной в Гарри Кейне. Однако два предложения мюнхенцев о приобретении нападающего «Тоттенхэм» ранее отклонил.

Отмечается, что склонить Леви к продаже главной звезды «шпор» может только очень крупная сумма, но в любой другой клуб АПЛ Кейна «Тоттенхэм» не продаст.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейн не хочет продлевать истекающий следующим летом контракт с «Тоттенхэмом» и намеревается перейти в «Баварию» в это трансферное окно.

В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.