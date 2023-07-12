Сербский клуб «Црвена Звезда» выиграл Кубок PARI Премьер

Сербская «Црвена Звезда» выиграла предсезонный международный турнир Кубок PARI Премьер, проходивший в Санкт-Петербурге.
Несколько минут назад команда Владимира Лучича уверенно переиграла «Фенербахче» (3:1), одержав третью победу в трёх матчах. С максимальным показателем (девять очков) «Црвена Звезда» досрочно гарантировала финиш на первом месте в таблице.
«Зенит» завершил турнир на втором месте (пять очков), «Фенербахче» – третий (одно очко). Туркам предстоит провести заключительный матч турнира с «Нефтчи» (0). Он запланирован на 15 июля.
Добавим, что рейтинг лучших бомбардиров состязаний возглавляет 29-летний нападающий «Црвены Звезды» Мирко Иванич, в активе которого три забитых мяча. В составе «Зенита» по голу провели Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан и Ду Кейрос.
- 12 июля 2023
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