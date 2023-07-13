«Фламенго» ждёт решения «Зенита» по будущему Клаудиньо

Руководство бразильского «Фламенго» ожидает решения санкт-петербургского «Зенита» по будущему в команде полузащитника Клаудиньо. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, Клаудиньо является одной из главных трансферных целей «Фламенго», однако бразильский клуб ещё не делал официального предложения по переходу игрока. Бразильцы хотели бы осуществить полноценный трансфер полузащитника, однако «Зенит» не хочет его продавать.

Сам Клаудиньо не исключает варианта перехода во «Фламенго».

Ранее Клаудиньо заявил, что проведёт следующий сезон в «Зените». Бразилец получил травму в одном из предсезонных матчей, однако она оказалась несерьёзной.

Контракт 26-летнего Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.