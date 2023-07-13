Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кварацхелия — самый дорогой игрок из стран бывшего СССР. Головин вошёл в топ-5

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал топ самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР.

Возглавил рейтинг грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Его рыночная стоимость оценивается в € 85 млн. В топ-3 также вошли два украинских легионера клубов АПЛ — полузащитник «Челси» Михаил Мудрик (€ 50 млн) и защитник «Арсенала» Александр Зинченко (€ 42 млн).

Самым дорогим среди россиян стал полузащитник «Монако» Александр Головин, занявший четвёртое место в рейтинге. Его стоимость оценивается в € 28 млн.

Фото: Телеграм-канал Transfermarkt Official

Отметим, что в топ-20 вошли игроки только четырёх стран бывшего СССР — России, Украины и Грузии. Наибольшее представительство в рейтинге у украинцев — 11 человек. Россиян шестеро, грузин — трое и один полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, представляющий Армению.