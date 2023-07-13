Непомнящий: не назвал бы «Зенит» фаворитом Суперкубка — это матч двух лучших клубов России

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что в матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» нет очевидного фаворита.
«Уверен, что нас ждёт интереснейший матч за Суперкубок России. Не назвал бы «Зенит» фаворитом в предстоящей игре. В таких матчах очень часто случаются неожиданности — было уже много различных примеров. Будет игра на три результата.
Считаю, что шансы команд победить абсолютно равны. Как бы там ни было, нас ждёт матч двух лучших клубов России. Суперкубок — отличная мотивация для команд ударно войти в новый сезон. Это почётный титул, который хочет заполучить каждый», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Игра за Суперкубок России пройдёт 15 июля в Казани. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена».
- 13 июля 2023
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