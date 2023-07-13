Источник: вице-капитан молодёжной команды «Локомотива» перешёл в «Зенит»

Крайний защитник Артемий Косогоров присоединился к сине-бело-голубым на правах свободного агента, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По сведениями источника, играть 20-летний футболист будет за резервную команду «Зенита». При Галактионове Косогоров привлекался к тренировкам с основной командой железнодорожников, но закрепиться там, несмотря на хорошие отзывы от главного тренера, ему не удалось.
В «Локомотиве» на позицию Артемия большая конкуренция, а из молодёжной команды ушёл тренер Михаил Мишаткин, при котором Косогоров добился определённого прогресса. В связи с этим «железнодорожники» пошли навстречу футболисту и договорились с ним о расторжении контракта.
Кроме того, отмечается, что 20-летний защитник может не задержаться в дубле «Зенита» — существует вероятность, что его отдадут в аренду в клуб, представляющий, как минимум, Мелбет-Первую лигу, а не ЛЕОН-Вторую лигу, как резервная команда сине-бело-голубых.
- 13 июля 2023
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