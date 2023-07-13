Два белорусских клуба уверенно стартовали в квалификации Лиги конференций

Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них минское «Динамо» на выезде в самой концовке упустило победу над боснийским «Железничаром» — 2:2.

Белорусская команда уверенно вела в счёте к 50-й минуте благодаря точным ударам Ивана Бахара и Владислава Морозова. Однако форвард «Железничара» Дженан Харачич сперва отквитал один мяч на 85-й минуте, а ещё через шесть минут смог оформить дубль. Матч завершился со счётом 2:2.

Во втором матче Лиги конференций с участием белорусской команды гродненский «Неман» в гостях оказался сильнее лихтенштейнского «Вадуца» — 2:1.

Гродненцы уступали по ходу игры, однако голы Егора Зубовича на 29-й минуте и Алимардона Шукурова на 82-й минуте принесли «Неману» победу.