Два белорусских клуба уверенно стартовали в квалификации Лиги конференций
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Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них минское «Динамо» на выезде в самой концовке упустило победу над боснийским «Железничаром» — 2:2.
Белорусская команда уверенно вела в счёте к 50-й минуте благодаря точным ударам Ивана Бахара и Владислава Морозова. Однако форвард «Железничара» Дженан Харачич сперва отквитал один мяч на 85-й минуте, а ещё через шесть минут смог оформить дубль. Матч завершился со счётом 2:2.
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
13 июля 2023, четверг. 21:30 МСК
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Окончен
2 : 2
Динамо Мн
Минск, Беларусь
0:1 Бахар – 41' 0:2 Морозов – 50' 1:2 Haracic – 85' 2:2 Haracic – 90+1'
Во втором матче Лиги конференций с участием белорусской команды гродненский «Неман» в гостях оказался сильнее лихтенштейнского «Вадуца» — 2:1.
Гродненцы уступали по ходу игры, однако голы Егора Зубовича на 29-й минуте и Алимардона Шукурова на 82-й минуте принесли «Неману» победу.
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
13 июля 2023, четверг. 21:00 МСК
Вадуц
Вадуц, Лихтенштейн
Окончен
1 : 2
Неман
Гродно, Беларусь
1:0 Cavegn – 22' 1:1 Зубович – 29' 1:2 Шукуров – 82'
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