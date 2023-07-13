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Два белорусских клуба уверенно стартовали в квалификации Лиги конференций

Два белорусских клуба уверенно стартовали в квалификации Лиги конференций
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Завершились два матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них минское «Динамо» на выезде в самой концовке упустило победу над боснийским «Железничаром» — 2:2.

Белорусская команда уверенно вела в счёте к 50-й минуте благодаря точным ударам Ивана Бахара и Владислава Морозова. Однако форвард «Железничара» Дженан Харачич сперва отквитал один мяч на 85-й минуте, а ещё через шесть минут смог оформить дубль. Матч завершился со счётом 2:2.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
13 июля 2023, четверг. 21:30 МСК
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Окончен
2 : 2
Динамо Мн
Минск, Беларусь
0:1 Бахар – 41'   0:2 Морозов – 50'   1:2 Haracic – 85'   2:2 Haracic – 90+1'

Во втором матче Лиги конференций с участием белорусской команды гродненский «Неман» в гостях оказался сильнее лихтенштейнского «Вадуца» — 2:1.

Гродненцы уступали по ходу игры, однако голы Егора Зубовича на 29-й минуте и Алимардона Шукурова на 82-й минуте принесли «Неману» победу.

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
13 июля 2023, четверг. 21:00 МСК
Вадуц
Вадуц, Лихтенштейн
Окончен
1 : 2
Неман
Гродно, Беларусь
1:0 Cavegn – 22'   1:1 Зубович – 29'   1:2 Шукуров – 82'
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