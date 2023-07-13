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«Тобол» с тремя россиянами в составе одолел «Хонку» в квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встречались казахстанский «Тобол» и финская «Хонка». Команды играли на стадионе «Центральный» в Костанае (Казахстан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Дмитриевым (Беларусь). Победу одержал «Тобол» — 2:1.

Финская команда сумела выйти вперёд в концовке первого тайма благодаря голу Лукаса Кауфманна на 39-й минуте. Однако во второй половине встречи дубль полузащитника Мильяна Вукадиновича позволил «Тоболу» отпраздновать победу — 2:1.

Отметим, что в составе казахстанской команды на поле были сразу три футболиста с российским паспортом: вратарь Иван Коновалов, защитник Альберт Габараев и нападающий Павел Киреенко (вышел на замену на 90+2-й минуте). Коновалов и Габараев отыграли весь матч.

В составе «Хонки» выступали вратарь Максим Рудаков и родившийся в Москве финский полузащитник Роман Ерёменко.