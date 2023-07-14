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Андрей Аршавин сообщил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего Васильева в «Ростов»

Андрей Аршавин сообщил, что «Зенит» отказался отпускать 19-летнего Васильева в «Ростов»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника сине-бело-голубых Дмитрия Васильева в «Ростов».

«Да, была договорённость с «Ростовом»: они ждали определённого дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаётся в «Зените» с основной командой, — и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодёжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции. В хорошей физической форме ему всё равно, где играть в центральной оси. Всё благодаря очень высокому техническому оснащению», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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