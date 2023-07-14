Аршавин: Васильев остаётся с основой «Зенита», Козлов и Барановский вернулись в молодёжку

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что 19-летний полузащитник Дмитрий Васильев продолжит подготовку к сезону в расположении основной команды клуба из Санкт-Петербурга.

«Очевидно, что Васильев, Козлов и Барановский – три квалифицированных игрока с быстрым мышлением. Они оснащены технически, ещё и со скоростью. Васильев у нас с шести лет тренировался. На данный момент он остаётся с основой «Зенита». Поэтому можно сказать, что из молодых к первой команде он ближе всех. Хотя я считаю, что и Козлов, и Барановский могут конкурировать с определёнными игроками в основном составе. Но оставлять их сейчас там не было смысла. Поэтому они вернулись в молодёжку», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.