Источник: «Зенит» не объявляет о переходе Марио Фернандеса из-за лишнего веса футболиста
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Стала известна причина, из-за которой санкт-петербургский «Зенит» не спешит с объявлением о переходе в команду бразильского защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, проблема в физической форме футболиста. Из-за долгого простоя вне профессионального футбола Фернандес набрал лишний вес, и из-за этого «Зенит» не хочет представлять его публике в имеющемся виде. Сейчас бразилец усердно занимается весом, чтобы о его переходе можно было объявить официально.
Сообщается также, что Фернандес официально станет игроком «Зенита» только через несколько дней, уже после того, как сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА за Суперкубок России в Казани 15 июля.
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