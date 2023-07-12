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Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что Марио Фернандес проходит медосмотр

Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил, что Марио Фернандес проходит медосмотр
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 32-летний защитник Марио Фернандес проходит медосмотр в команде.

«Фернандес проходит медицинское обследование», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что Фернандес прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом».

Напомним, в мае 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА, за который выступал на протяжении 10 лет, и взял паузу в карьере до подписания соглашения с бразильским «Интернасьоналом» в декабре того же года. В апреле 2023 года было объявлено о расторжении контракта защитника с клубом из Порту-Алегри.

Вместе с ЦСКА Марио Фернандес трижды выигрывал чемпионат России.

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