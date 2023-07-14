Боярский: ЦСКА не та команда, которая способна создать трудности «Зениту»

Знаменитый артист и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые встретятся с ЦСКА.
«В матче за Суперкубок я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова победить ЦСКА. Это вообще не та команда, которая может составить трудности для наших игроков. Сергей Семак наверняка подготовил команду к этой игре. Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед. Нет. Это закономерные результаты работы всей команды», — приводит слова Боярского Legalbet.
15 июля две сильнейшие команды РПЛ разыграют Суперкубок России. Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало запланировано на 17:00 мск.
- 14 июля 2023
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