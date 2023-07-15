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Марцел Личка оценил состояние Фабиана Бальбуэны

Марцел Личка оценил состояние Фабиана Бальбуэны
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил состояние хорватского защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэны. Вчера, 14 июля, в первом контрольном матче с «Пари Нижний Новгород» (1:0) Бальбуэна провёл на поле 60 минут. В этот же день команды провели вторую встречу — динамовцы одержали победу со счётом 4:3.

«Сначала я хотел, чтобы он сыграл 45 минут, потому что после насыщенных тренировок в предыдущие дни он чуть-чуть подустал. Но в итоге мы с ним договорились, что он проведёт на 15 минут больше. Пока он ещё не готов на 100 процентов, но, учитывая его мастерство и опыт, через две-три игры он будет уже в порядке», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

В первом туре нового сезона чемпионата России «Динамо» встретится с «Краснодаром» 21 июля.

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