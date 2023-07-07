Бальбуэна: моя цель — быть в лучшей форме, чем последние пару сезонов

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился эмоциями от возвращения в Россию и рассказал о целях на предстоящий сезон.
«С момента моего отъезда почти ничего не изменилось, я рад увидеть своих друзей и рад вернуться. Я кое-что знаю о новых защитниках, некоторые из них также из Южной Америки. Надеюсь, нас ждёт хороший сезон. Пока не был в России, больше всего скучал по своим друзьям в «Динамо». Когда у тебя много друзей в одном месте и ты на время уезжаешь, то, конечно, скучаешь по ним. Я уже поговорил с новым главным тренером, и он успел поделиться своим подходом к работе. Мне уже не терпится присоединиться к тренировкам с командой.
Я не знаю, получу ли игровое время уже в эти выходные на Братском кубке. Всё будет зависеть от решения тренеров. Моя цель – быть в лучшей форме, чем последние пару сезонов, и приносить пользу команде. А как команда мы, конечно, хотим выигрывать трофеи», — приводит слова Бальбуэны пресс-служба московского клуба.
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