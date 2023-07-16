«Фламенго» уверен, что согласует переход Клаудиньо. Переговоры состоятся в России — Globo
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«Фламенго» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Бразильский клуб ранее предложил € 15 млн и ожидает, что в итоге получит «зелёный свет» по трансферу. Об этом сообщает O Globo. Источник вновь подтверждает, что сам Клаудиньо хочет играть за «Фламенго». Сообщается, что переговоры между сторонами на следующей неделе должны состояться в России.
Ранее Клаудиньо на вопрос, остаётся ли он в «Зените», заявил, что у него действующий контракт с командой на четыре года. Вместе с российской командой полузащитник выиграл четыре трофея, по два раза завоевав чемпионат и Суперкубок страны.
Малком, Клаудиньо и Густаво Мантуан посетили зоопарк в Дубае во время зимних сборов. Видеоролик:
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