Клаудиньо: остаюсь ли я в «Зените»? Да, у меня ещё четыре года контракта

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что остаётся в российской команде, а также напомнил про действующий контракт на четыре года.

«Остаюсь ли я в «Зените»? Да, у меня с командой ещё четыре года контракта», — приводит слова Клаудиньо Coluna do Fla в «Твиттере».

26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. За этот период полузащитник в 62 матчах забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Летом 2022-го бразилец переподписал контракт с командой до 2027 года, а в марте этого года получил паспорт Российской Федерации, чтобы не считаться легионером в Российской Премьер-Лиге.

Ранее сообщалось об интересе к Клаудиньо со стороны «Фламенго». Появлялась информация, что этот переход желает сам футболист.