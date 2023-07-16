«Аль-Ахли» изучает возможную сделку по Сент-Максимену из «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен стал объектом интереса саудовского «Аль-Ахли», сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб попробует этим летом провести трансфер французского футболиста, но пока что сделка обещает быть довольно сложной, поскольку главный тренер «сорок» Эдди Хау уже сказал, что у Сент-Максимена есть будущее в «Ньюкасле» и он рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Переговоры по трансферу футболиста пока что на очень ранних стадиях.

В минувшем сезоне 26-летний французский полузащитник провёл 25 матчей за «Ньюкасл» в рамках английской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Действующий контракт Сент-Максимена с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в € 32 млн.