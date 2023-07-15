Марез готов подписать контракт с «Аль-Ахли» на € 20 млн в год

Саудовский «Аль-Ахли» уже в ближайшее время может подписать вингера «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияда Мареза. Игрок уже готов принять предложение саудовского клуба по контракту, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, «Аль-Ахли» стремительно продавливает сделку по алжирскому футболисту. Марезу уже был предложен контракт до 2026 года с зарплатой в € 20 млн в год, игрок готов принять это предложение. Но «Манчестер Сити» все ещё ждет официального предложения и необходимые документы. Сделка находится на ключевых стадиях, дальше – только медицинское обследование футболиста. Стороны ещё раз все подробно обсудят на следующей неделе.
В сезоне-2022/2023 на счету Мареза 46 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 15 июля 2023
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
21:12
-
21:07
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:37
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:13
-
20:11
-
20:09