Марез готов подписать контракт с «Аль-Ахли» на € 20 млн в год

Саудовский «Аль-Ахли» уже в ближайшее время может подписать вингера «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияда Мареза. Игрок уже готов принять предложение саудовского клуба по контракту, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, «Аль-Ахли» стремительно продавливает сделку по алжирскому футболисту. Марезу уже был предложен контракт до 2026 года с зарплатой в € 20 млн в год, игрок готов принять это предложение. Но «Манчестер Сити» все ещё ждет официального предложения и необходимые документы. Сделка находится на ключевых стадиях, дальше – только медицинское обследование футболиста. Стороны ещё раз все подробно обсудят на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 на счету Мареза 46 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.