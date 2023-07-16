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«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в заключительном контрольном матче на сборах

«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в заключительном контрольном матче на сборах
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Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и тамбовский «Спартак». Команды играли в Воронеже. Встреча прошла в закрытом режиме. «Факел» выиграл со счётом 1:0.

Воронежцы одержали победу благодаря автоголу защитника «Спартака».

Ранее команды встречались 6 июля. Тогда «Факел» выиграл со счётом 2:0.

«Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Воронежцы принимали участие в стыковых матчах за право на участие в РПЛ, в которых обыграли «Енисей» по сумме двух встреч — 3:0. «Спартак» финишировал на шестом месте в группе 2Б Второй лиги. В новом сезоне тамбовская команды.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Факел» встретится с «Ростовом» 23 июля.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
16 июля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Нет данных
Спартак Тм
Тамбов, Россия
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