«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в заключительном контрольном матче на сборах
Поделиться
Завершился контрольный матч, в котором встречались воронежский «Факел» и тамбовский «Спартак». Команды играли в Воронеже. Встреча прошла в закрытом режиме. «Факел» выиграл со счётом 1:0.
Воронежцы одержали победу благодаря автоголу защитника «Спартака».
Ранее команды встречались 6 июля. Тогда «Факел» выиграл со счётом 2:0.
«Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Воронежцы принимали участие в стыковых матчах за право на участие в РПЛ, в которых обыграли «Енисей» по сумме двух встреч — 3:0. «Спартак» финишировал на шестом месте в группе 2Б Второй лиги. В новом сезоне тамбовская команды.
В первом туре нового сезона чемпионата России «Факел» встретится с «Ростовом» 23 июля.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
16:22
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:28
-
13:28
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:18
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:33
-
11:30
Партнерский контент