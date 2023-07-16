Главный тренер «Манчестер Юнайтед» лишил Гарри Магуайра капитанской повязки

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр сообщил, что больше не является капитаном «красных дьяволов».
«Сегодня мы беседовали с тренером, и он сообщил мне, что меняет капитана. Он изложил мне свои причины, и, несмотря на сильное разочарование, я буду продолжать выкладываться с полной отдачей каждый раз, когда надеваю красную футболку.
Хочу сказать огромное спасибо болельщикам «Манчестер Юнайтед» за невероятную поддержку на протяжение всего периода, пока я носил повязку. С того дня, как я взял на себя эту миссию три с половиной года назад, для меня было огромной честью управлять «Манчестер Юнайтед». Очень горжусь этим моментом карьеры, поскольку это одна из величайших наград в клубном футболе. Я сделал всё, что мог, чтобы помочь «Юнайтед» добиться успеха — на поле и за его пределами.
Всегда буду благодарен Уле-Гуннару Сульшеру за то, что он возложил на меня ответственность. Я желаю своему преемнику всяческих успехов и гарантирую полную поддержку», – написал Магуайр на своей странице в «Твиттере».
Магуайр, купленный у «Лестера» за € 93 млн в 2019 году, стал капитаном «Манчестер Юнайтед» спустя всего полгода после перехода, после трансфера Эшли Янга в миланский «Интер». В тот момент главным тренером «красных дьяволов» был Сульшер. Магуайр сохранил статус в прошлом сезоне под руководством Эрика тен Хага, несмотря на то что не всегда попадал в стартовый состав. На протяжении большей части кампании функции капитана на поле выполнял Бруно Фернандеш.
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