«Вест Хэм» после продажи Деклана Райса нацелился на Гарри Магуайра

«Вест Хэм Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к английскому центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру, сообщает The Telegraph.

По информации источника, после продажи полузащитника Деклана Райса в «Арсенал», «молотобойцы» обладают необходимым количеством средств чтобы проверить решимость Магуайра остаться в стане «красных дьяволов». Последний сезон в составе «Юнайтед Гарри провёл не особо удачно, но, тем не менее, хочет остаться в команде и биться за место в основе. Это, однако, не останавливает «Вест Хэм», чей главный тренер, Дэвид Мойес, очень высоко оценивает английского футболиста. «Молотобойцы» предпочли бы аренду игрока, чем полноценный трансфер.

30-летний Магуайр, вероятно, рассматривается клубом в качестве одного из футболистов, с которыми он может расстаться в летнее трансферное окно. Магуайр стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, когда манкунианцы заплатили «Лестеру» за его переход € 87 млн. За это время защитник принял участие в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт между сторонами истекает через два сезона.