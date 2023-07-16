Серхио Бускетс стал игроком «Интер Майами»

Футбольный клуб из МЛС «Интер Майами» объявил о подписании контракта с опытным испанским полузащитником Серхио Бускетсом. Соглашение рассчитано до 2025 года. Ожидается, что чемпион мира в составе сборной Испании и девятикратный победитель Ла Лиги в качестве игрока «Барселоны» присоединится к команде в ближайшие дни.

«Я рад приветствовать Серхио Бускетса в команде «Интер Майами». С самого первого дня мы поставили перед собой цель привлечь в клуб лучших игроков мира. Послужной список Серхио говорит сам за себя», – приводит слова владельца клуба Хорхе Маса пресс-служба «Интер Майами».

Напомним, 34-летний Бускетс, находившийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с командой, истёкший в конце прошлого сезона.