Президент «Торпедо» рассказал о переговорах с экс-форвардом «Ростова» Полозом

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал слухи об интересе к нападающему Дмитрию Полозу.

«Конечно, Дмитрий хочет играть в РПЛ, тут все понятно — это форвард высокого уровня, играл в Лиге чемпионов, забивал там. Топ-нападающий. По любому форварду такого уровня мы общаемся. Вопрос о том, сможем ли договориться — технический. У нас много ребят, которые играли в РПЛ, они хотят туда вернуться. То же самое касается новичков, которые хотят туда выйти.

Готовы ли мы убить Полоза деньгами? Во-первых, есть финансовый регламент, за рамки которого мы выходить не можем. Во-вторых, как можно убить деньгами футболиста, который играл в «Зените» и других клубах РПЛ?» — приводит слова Савина «РБ Спорт».