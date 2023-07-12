Главные изменения фаворитов Первой лиги за лето. У «Торпедо» и «Химок» сильные конкуренты

Хотя у болельщиков вылетевших из РПЛ клубов всё равно есть повод для оптимизма.

Совсем немного времени осталось до старта нового сезона в Первой лиге. Изучили, как изменились претенденты на повышение в классе и что ещё интересного произошло в дивизионе летом. К примеру, в махачкалинском «Динамо» появился именитый тренер, а «КАМАЗ» подписал футболиста из Медиалиги.

Когда стартует новый сезон в Первой лиге

1-й тур в «Лучшей лиге мира» стартует на этой неделе. 15 июля «Торпедо» встретится в Москве с махачкалинским «Динамо». Основная масса матчей пройдёт 16-го числа, а 17 июля программу тура закроют две игры. «Химки» встретятся на выезде с «Тюменью», а «Алания» — в Новороссийске с «Черноморцем». По словам президента Первой лиги Наиля Измайлова, президиум выбрал оптимальный календарь из 25 вариантов.

Как изменились «Торпедо» и «Химки»

Московский клуб в новом сезоне планирует остаться в «Лужниках». По крайней мере, об этом сообщил президент «Торпедо» Ярослав Савин. Автозаводцы рассчитывают на увеличение аудитории, ведь для посещения матчей Первой лиги Fan ID не нужен. В РПЛ домашние матчи «Торпедо» по телевизионной картинке смотрелись очень грустно. Горстки болельщиков в огромных «Лужниках» производили удручающее впечатление.

Задача у «Торпедо» одна — возвращение в РПЛ. В межсезонье команда рассталась с большой группой футболистов. Из числа ушедших только Илья Кухарчук остался в РПЛ — подписал контракт с «Пари НН». Кроме того, московский клуб покинули Давид Караев, Равиль Нетфуллин, Илья Кутепов, Олег Кожемякин и бразилец Андре Фелипе. Все ушли свободными агентами.

Самое дорогое приобретение «Торпедо» в межсезонье — защитник Сергей Бородин. Футболиста купили у «Краснодара» за € 700 тыс. Вторую половину прошлого сезона он провёл в «Бейтаре» за компанию с экс-динамовцем Морозовым. И даже выиграл первый в жизни взрослый трофей — Кубок Израиля.

€ 600 тыс. автозаводцы заплатили «Ростову» за вратаря Егора Бабурина — ранее он играл в «Торпедо» на правах аренды. Плюс автозаводцы укрепили центр обороны покупкой двух игроков: Никита Калугин пришёл из «Нефтехимика», а Александр Иванков — из хабаровского СКА. Ещё одним новичком стал вингер Ираклий Манелов, которого купили, опять же, у «Краснодара» (€ 270 тыс.).

Сергей Бородин (слева) — самый дорогостоящий новичок «Торпедо» Фото: torpedo.ru

У «Химок» такие же амбициозные планы, как и у «Торпедо». По словам генерального директора Николая Оленева, задача подмосковного клуба — выход в РПЛ с первого места. Летом «Химки» в рабочем режиме занялись пересборкой состава и расстались с несколькими футболистами. Никола Антич вернулся в Сербию, Неманья Главчич перешёл в «Волос», а у Александра Долгова и Виталия Гудиева истекли контракты. Помимо этого, подмосковная команда отказалась от продления договора с Резиуаном Мирзовым.

Новичков тоже хватает. Это — вратарь Игорь Обухов, защитники Даниил Степанов, Амир Мохаммад и Олег Исаенко, полузащитники Равиль Нетфуллин и Хетаг Хосонов, нападающие Алексей Ларин, Артём Архипов и Артём Кулишев. А ещё «Химки» выкупили у БАТЭ защитника Захара Волкова (€ 230 тыс.), который ранее играл за подмосковную команду на правах аренды.

«Химки» не стали продлевать контракт с Резиуаном Мирзовым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что поменялось у других претендентов на РПЛ

«Родина» по итогам прошлого сезона остановилась в шаге от повышения в классе. Этим летом команда усилилась, не потратив ни копейки. Почти все новички пополнили состав «Родины» в статусе свободных агентов. Исключение — 21-летний нападающий Максим Турищев, которого арендовали у «Ростова». Прошлый сезон форвард провёл в аренде в «Торпедо» (25 матчей, 2 ассиста). Ещё одно значимое приобретение — полузащитник Сергей Ткачёв. У 34-летнего футболиста богатый опыт — более 200 матчей в РПЛ за «Крылья Советов», «Локомотив», «Кубань», ЦСКА и «Арсенал».

«Аланию» не пустили в переходные матчи, поскольку клуб не получил соответствующую лицензию. Помощник главного тренера Игорь Ледяхов предположил, что клубный стадион будет готов к концу года. Именно отсутствие арены во Владикавказе стало причиной отказа в выдаче лицензии. Летом «Алания» попрощалась с Артуром Галояном — лучшего ассистента Первой лиги продали в «Балтику». Зато клуб из Владикавказа оформил два перехода опытных игроков — Давида Караева и Ибрагима Цаллагова. В прошлом сезоне первый выступал за «Торпедо», а второй — за «Сочи».

Давид Караев — новичок «Алании» Фото: fcalania.com

А вот «Енисей» на рынке ведёт себя очень скромно. В межсезонье команда не приобрела ни одного новичка. При этом нападающий Андрей Окладников (7 голов в прошлом сезоне) находится на просмотре в «Пари НН». У «Нефтехимика» (шестое место в сезоне-2022/2023) совсем другая политика — состав клуба уже пополнили 11 футболистов. На полузащитников Максима Петрова и Владимира Марухина потратили € 60 тыс. Остальные приобретения — аренды и свободные агенты.

У махачкалинского «Динамо» появился именитый тренер

Курбан Бердыев неожиданно очутился в Первой лиге. В прошлом сезоне во время зимнего перерыва опытный тренер возглавил «Сочи», но его хватило всего на пять матчей. После этого Бердыев покинул свой пост, а летом принял предложение дагестанского клуба. Если верить президенту клуба Гаджи Гаджиеву, у тренера бессрочный контракт. По словам Бердыева, перед «Динамо» стоит задача по выходу в Премьер-Лигу. Сам тренер назвал её трудной, но сложности Бердыева не страшат.

Курбан Бердыев — новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Фото: vk.com/fcdmx

Чуть ранее стало известно, что пост генерального директора «Динамо» занял Шамиль Газизов. Бывший менеджер «Уфы» и «Спартака» сменил в этой должности Шихабудина Микаилова. Теперь Микаилов — зам Газизова. Состав «Динамо» уже пополнили два футболиста «Уфы» — защитник Александр Сандрачук и полузащитник Эгаш Касинтура.

«КАМАЗ» приобрёл игрока медийного клуба

В начале июля клуб из Набережных Челнов объявил о переходе 22-летнего футболиста Бориса Фартуны. Это довольно любопытный персонаж. До этого он играл за клуб Медиалиги 2DROTS. Теперь у парня появился шанс попробовать свои силы на уровне Первой лиги. Фартуна — воспитанник академии «Локомотива». В 2021 году Борис оказался в «Соколе» и провёл в саратовском клубе восемь матчей. В апреле 2022-го Фартуна пополнил состав 2DROTS, с которым дважды выходил на поле в матчах Кубка России.

Борис Фартуна сменил клуб Медиалиги на «КАМАЗ» Фото: vk.com/media.football.league

Какие ещё команды поменяли главных тренеров

Из «Шинника» ушёл Дмитрий Воецкий, который сменил Вадима Евсеева. Новым главным тренером ярославского клуба стал Дмитрий Хомуха. Ранее он работал с юношеской и молодёжной сборными России, а в прошлом сезоне трудился в «Калуге». На смену тренера решились и в «Волгаре» — Анвер Конеев поменял Андраника Бабаяна. По итогам прошлого сезона астраханский клуб занял 12-е место в Первой лиге.