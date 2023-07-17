Видаль назвал Сампаоли «тренером-неудачником». Известна реакция Хорхе на слова чилийца

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Артуро Видаль, ранее выступавший за «Фламенго», раскритиковал главного тренера красно-чёрных Хорхе Сампаоли.

«Я всегда был готов». Мне просто попался тренер-неудачник, не умеющий ценить игроков", — приводит слова Видаля O Dia.

По данным O Dia, это заявление вызвало в тренерском штабе «Фламенго» эффект разорвавшейся бомбы, а также огромное разочарование. Хорхе считает, что чилиец критикует его незаслуженно, так как он получал шансы, но потерял место в стартовом составе после того, как прибавили его конкуренты. Видаль и Сампаоли пересекались и в сборной Чили.

36-летний Видаль играл за «Фламенго» с 2022 по 2023 год. С «Атлетико» чилиец подписал контракт до конца 2023 года.