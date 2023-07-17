«Интер» нацелен на подписание форварда «Арсенала»

«Интер» хочет заполучить нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, сообщает The Athletic.
По информации источника, «нерадзурри» готовы заплатить за 22-летнего форварда около € 40 млн, однако «Арсенал» намерен выручить с продажи Балогуна не менее € 58,5 млн.
Сообщается, что на данный момент «Интер» общается с представителями игрока. Официального предложения от миланцев пока не поступало.
В сезоне-2022/2023 Балогун выступал за «Реймс» на правах аренды. На счету молодого форварда 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Арсеналом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее стало известно, что «Интер» вышел из борьбы за форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
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