Женская сборная Испании извинилась за имитацию ритуального танца маори хака

Капитан женской сборной Испании Ивана Андрес извинилась перед коренным населением Новой Зеландии за видео, на котором её партнёрши со смехом имитировали ритуальный танец маори хака Ка-матэ. Напомним, игроков обвинили в неуважении к культуре маори из-за видео, которое после появления волны негодования было удалено.

«Прошу прощения за наши ошибки. Мы пробыли в Аотеароа, Новая Зеландия, всего несколько дней, и нам ещё многое предстоит узнать об этой культуре», — приводит издание ESPN Deportes слова Андрес, сказанные на традиционной церемонии приветствия гостей.

Центральный защитник «Реала» подарила племени футболки сборной Испании. По информации журналистов, представители племени тепло приняли извинения, сочтя слова капитана женской сборной достаточно искренними.