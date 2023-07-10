Футболистки из Испании и Нидерландов поиздевались над ритуальным танцем хака

В интернете распространилось видео, в котором женская сборная Испании по футболу издевается над ритуальным танцем маори хака Ка-матэ всего за несколько дней до начала чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает новозеландское издание 1news.

На видео, как указывают местные журналисты, четыре игрока сборной Испании имитируют движения и выкрики, присущие хака Нгати Тоа. Ролик был снят на первой тренировке команды в Окленде в субботу, 8 июля, всего через несколько часов после прибытия команды в Новую Зеландию.

В сети также распространяется видео с тренировки женской сборной Нидерландов, в котором одна из футболисток попыталась высмеять танец маори. Отмечается, что столь неуважительные поступки по отношению к культуре страны, принимающей чемпионат мира, едва ли помогут расположить к себе местных любителей футбола.

Отмечается также, что это не первый случай, когда представители европейского футбола высмеивают хака. В прошлом году во время показа документального фильма выяснилось, что женская команда «Ювентуса» использовала танец Ка-матэ в качестве ритуала перед играми. По иронии судьбы коллектив научила танцу новозеландская футболистка Кэти Руд, когда недолго выступала за итальянский клуб. Позже Руд пришлось извиняться, сказав, что тренер и партнёры оказывали давление, заставляя внедрить хака в раздевалке.

Четыре года назад бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подвергся гневу новозеландцев в интернете за комментарий в «Твиттере». «Должно быть, соперники едва сдерживаются от смеха», — написал Гари о видео с исполнением хака игроками регбийного клуба All Blacks на чемпионате мира.