Источник: у Соколова подозрение на пневмоторакс, трансфер в «Пари НН» под вопросом
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У полузащитника самарских «Крыльев Советов» Артёма Соколова подозревают двусторонний пневмоторакс. Об этом сообщил Metaratings.
Ранее появлялась информация, что 20-летний футболист перейдёт в «Пари Нижний Новгород», где провёл вторую часть прошлого сезона на правах аренды. Однако Соколов на данный момент не подписал контракт с нижегородским клубом.
Всего в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Артём Соколов провёл 18 матчей за «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород», в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.
Напомним, летом 2022 года пневмоторакс выявили у Сергея Пиняева, который на тот момент был игроком «Крыльев Советов».
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