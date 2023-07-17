Источник: у Соколова подозрение на пневмоторакс, трансфер в «Пари НН» под вопросом

У полузащитника самарских «Крыльев Советов» Артёма Соколова подозревают двусторонний пневмоторакс. Об этом сообщил Metaratings.

Ранее появлялась информация, что 20-летний футболист перейдёт в «Пари Нижний Новгород», где провёл вторую часть прошлого сезона на правах аренды. Однако Соколов на данный момент не подписал контракт с нижегородским клубом.

Всего в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Артём Соколов провёл 18 матчей за «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород», в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России.

Напомним, летом 2022 года пневмоторакс выявили у Сергея Пиняева, который на тот момент был игроком «Крыльев Советов».