«Пари НН» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита»

20-летний вратарь Иван Кукушкин, находящийся в статусе свободного агента, подписал контракт с «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба на официальном сайте.

«Голкипер Иван Кукушкин подписал контракт с нашим клубом сроком на три сезона. За «Пари НН» он будет играть под номером 81. Иван родился в Санкт-Петербурге 24 июля 2002 года. Воспитанник академии «Зенит». Выступал за «Зенит-2», «Звезду» (Санкт-Петербург) и за ФК «Уфа». В составе башкирского клуба в сезоне-2022/2023 провёл 21 игру. Желаем Ивану добиться успехов вместе с «Пари Нижний Новгород» — сказано в заявлении команды.

«Пари НН» тренирует Сергей Юран. В прошлом сезоне команда под его руководством обыграла «Родину» в стыковых матчах и сохранила место в Российской Премьер-Лиге.