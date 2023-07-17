Лепёхин: Фернандес не кот в мешке для «Зенита». Он хорошо зарекомендовал себя в России

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о подписании петербуржцами контракта с защитником Марио Фернандесом.
«Для «Зенита» это неплохое приобретение. Тем более человек зарекомендовал себя в России, его все хорошо знают. Это не кот в мешке. Хотя нужно понимать, что он не молодеет. Но в любом случае для «Зенита» это плюс.
Для меня это игрок основы. Тем более, как я сказал, он имеет российский паспорт, и это тоже нужно учитывать. Может, у Марио и есть лишний вес. Его год никто не видел. Но у него от природы физические возможности позволяют играть с лишним весом.
Думаю, Семак осознаёт, что Марио лишним не будет. Другой вопрос — насколько он на него рассчитывает. Но, опять-таки, это игрок с российским паспортом, и для вариативности он Семаку лишним точно не будет», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».
- 17 июля 2023
-
21:28
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
20:52
-
20:44
-
20:40
-
20:37
-
20:32
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
19:01
-
18:58
-
18:43
-
18:27
-
18:23
-
18:17
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
18:00
-
17:52