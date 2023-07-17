Лепёхин: Фернандес не кот в мешке для «Зенита». Он хорошо зарекомендовал себя в России

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о подписании петербуржцами контракта с защитником Марио Фернандесом.

«Для «Зенита» это неплохое приобретение. Тем более человек зарекомендовал себя в России, его все хорошо знают. Это не кот в мешке. Хотя нужно понимать, что он не молодеет. Но в любом случае для «Зенита» это плюс.

Для меня это игрок основы. Тем более, как я сказал, он имеет российский паспорт, и это тоже нужно учитывать. Может, у Марио и есть лишний вес. Его год никто не видел. Но у него от природы физические возможности позволяют играть с лишним весом.

Думаю, Семак осознаёт, что Марио лишним не будет. Другой вопрос — насколько он на него рассчитывает. Но, опять-таки, это игрок с российским паспортом, и для вариативности он Семаку лишним точно не будет», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».