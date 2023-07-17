Марио Фернандес выступил с заявлением о невозвращении в ЦСКА

Новоиспечённый игрок «Зенита» Марио Фернандес выступил с заявлением по поводу сорвавшегося возвращения в ЦСКА.

«В мае 2022 года я обратился к президенту ЦСКА с просьбой разорвать контракт, чтобы провести некоторое время в Бразилии с семьёй и встретить рождение сына.

В тот момент мы заключили соглашение: я подписал условие о расторжении моего контракта, тем самым отказавшись от оставшихся двух лет соглашения и большой зарплаты, которую я должен был получить в оставшийся период действия контракта.

Так получилось, что когда я был в Бразилии, то решил остаться ещё на год. С уже расторгнутым контрактом я связался с ЦСКА, чтобы сообщить им о своих намерениях вернуться играть в футбол. Как и сообщить, что я останусь в Бразилии. В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом»: руководство заявило, что им не нужно ни письмо, ни освобождение от ЦСКА, потому что я уже расторг контракт и теперь свободен, так что я получил возможность свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Потом так получилось, что я не адаптировался к бразильскому футболу и попросил «Интернасьонал» расторгнуть контракт, отказавшись от всех сумм, которые я должен был получить, включая зарплату — и эта просьба была принята клубом. В контракт был добавлен финансовый пункт в случае сделок с другими клубами, который я принял, чтобы быть честным, поскольку я свободный спортсмен.

В тот момент, а именно в апреле, будучи свободным агентом, но имея этот пункт перед «Интерасьоналом», который должен был быть оплачен в размере небольшой для футбольного рынка сумме, я сразу же связался с ЦСКА, сообщив им обо всём, что произошло, и выразив желание вернуться в клуб в новом сезоне.

После этого начались переговоры о моём возможном возвращении. Оказывается, ЦСКА, узнав о пункте, тут же возразил, заявив, что они не согласны с такой суммой и не хотят платить полную сумму штрафа, предложив мне оплатить часть сделки из собственного кармана.

Я посчитал несправедливым, что мне пришлось бы платить такую сумму, потому что я уже отказался от двухлетнего контракта с ЦСКА, чтобы переехать в Бразилию. Как и отказался от денег, чтобы расторгнуть контракт с «Интернасьоналом», и для меня было бы несправедливо «платить за работу». Ради возвращения в ЦСКА в новом сезоне я согласился получать зарплату ниже половины той, что я получал бы по расторгнутому контракту перед отъездом в Бразилию, то есть я приложил все возможные усилия для своего возвращения в ЦСКА.

Однако ни со мной, ни с «Интернасьоналом» не было договорённости по пункту, и ЦСКА оставался непреклонным в течение примерно двух месяцев контактов, после чего решил прекратить переговоры со мной.

В этот момент, когда ЦСКА завершил переговоры, я чётко сказал, что с этого момента буду выслушивать предложения от других клубов, так как хотел бы продолжить свою карьеру, а клуб был больше не заинтересован в переговорах, на связь со мной больше никто не выходил.

Через 17 дней после того, как ЦСКА прекратил со мной переговоры со словами, что они не являются благотворительной организацией, на меня вышел «Зенит». В тот момент я ясно и честно сказал «Зениту», что мой приоритет — ЦСКА, но они прекратили переговоры со мной, и что я готов выслушать другие предложения. Когда я узнал про интерес «Зенита» и о том, что они сделают предложение, я связался с ЦСКА, сообщив, что меня хочет другая российская команда и мне сделали предложение. Но даже при этом ЦСКА не хотел платить низкую стоимость пункта о моём трансфере. Другими словами, у ЦСКА были все шансы меня вернуть», — сказал Марио Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.