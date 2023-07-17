Рашфорд подписал новый пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» — Романо
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, устное соглашение было достигнуто месяц назад. Теперь всё подписано и завершено. Контракт действителен до июня 2028 года.
В сезоне-2022/2023 английской Премьер-лиги Рашфорд провёл 35 матчей, в которых забил 17 мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста девять игр, шесть голов и один результативный пас. В Кубке Англии он выходил на поле шесть раз (один гол и одна передача), в Кубке английской лиги — тоже шесть (шесть голов и две передачи).
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