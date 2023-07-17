Рашфорд припарковал с нарушением правил свой Rolls Royce, чтобы посетить ювелирный магазин

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд нарушил правила дорожного движения, припарковав свой Rolls Royce Wraith стоимостью около € 815 тыс. у входа в ювелирный магазин. Об этом сообщает Daily Star.

Футболиста заметили в Уилмслоу (Чешир) во время частной поездки, в которой ему составил компанию партнёр по клубу Тирелл Маласиа. Рашфорд оставил авто прямо на двойных сплошных жёлтых линиях. По британским ПДД такой тип разметки запрещает остановку в любое время.

25-летний игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии и его спутник раздали несколько автографов, в том числе парню, оказавшемуся в месте событий в подходящей футболке с фамилией Рашфорда на спине. После этого оба футболиста проследовали в ювелирный магазин. Посещение лавки ювелира прошло в приватной обстановке, поскольку хозяин магазина закрыл ставни, пока пара рассматривала украшения внутри помещения.