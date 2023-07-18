Гарри Кейн не заинтересован в переходе в «ПСЖ»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не планирует переходить в «ПСЖ», сообщает The Telegraph.
По данным источника, англичанин не заинтересован в переходе во французский клуб этим летом.
Таким образом, вероятнее всего «Тоттенхэм» будет вести переговоры только с «Баварией» по Кейну. Ранее исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, что мюнхенский клуб заинтересован в переходе форварда. При этом, «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока в команде.
Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.
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