Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн не заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Гарри Кейн не заинтересован в переходе в «ПСЖ»
Комментарии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не планирует переходить в «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

По данным источника, англичанин не заинтересован в переходе во французский клуб этим летом.

Таким образом, вероятнее всего «Тоттенхэм» будет вести переговоры только с «Баварией» по Кейну. Ранее исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен рассказал, что мюнхенский клуб заинтересован в переходе форварда. При этом, «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока в команде.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и пять результативных передач.

Материалы по теме
10 главных трансферных новостей дня. Дикое предложение «ПСЖ» и возвращение Виллиана
10 главных трансферных новостей дня. Дикое предложение «ПСЖ» и возвращение Виллиана

Талисманы чемпионатов Европы по футболу

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023