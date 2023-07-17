10 главных трансферных новостей дня. Дикое предложение «ПСЖ» и возвращение Виллиана

Продолжаем собирать для вас трансферные новости. Сегодня, 17 июля, их тоже было предостаточно. Ниже — дайджест из 10 главных.

Что там с трансферами в АПЛ

Куда перейдёт Магуайр? Новости о судьбе футболиста-мема

Ладно, давайте хотя бы сейчас не будем издеваться над Гарри. Расклад такой: по сообщениям Goal, «Челси» заинтересовался уже бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» и раздумывает над его покупкой в это трансферное окно. «МЮ» готов расстаться с 29-летним защитником за € 35 млн и ждёт предложений. Удивительный переход был бы!

Зато своё предложение по Магуайру уже сделал «Вест Хэм». Лондонский клуб, если верить The Guardian, попытался арендовать игрока, но «Юнайтед» ответил отказом. А оформлять полноценный трансфер «Вест Хэм» сейчас не готов, потому что Гарри стоит слишком дорого.

Гарри Магуайр Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Виллиан вместо «Спартака» вернётся в клуб, из которого ушёл меньше месяца назад

Слухи о переезде 34-летнего бразильского полузащитника в Москву утихли, и неспроста. Фабрицио Романо утверждает, что Виллиан снова станет игроком «Фулхэма», из которого ушёл в конце июня в связи с истечением контракта. Видимо, варианты с «Ноттингем Форест» и Саудовской Аравией не сработали.

Дикое предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве

Источник не железобетонный (Foot Mercato), но новость такая, что пройти мимо просто невозможно! Издание утверждает, что Париж предложил «Манчестер Сити» сразу двух футболистов за португальского полузащитника — Джанлуиджи Доннарумму и Марко Верратти. Самое потрясающее, что английский клуб якобы сразу ответил отказом. Тем не менее переговоры продолжаются. Кстати, идея отправить двух звёзд в Манчестер принадлежит советнику «ПСЖ» Луишу Кампушу.

Обамеянг может вернуться во Францию спустя 10 лет

Но уже не в «Сент-Этьен». По информации The Athletic, переговоры о трансфере 34-летнего габонского нападающего ведёт «Марсель». Самому Пьер-Эмерику проект клуба нравится, но проблемой могут стать деньги. «Челси» хочет заработать на продаже, да и Обамеянг вряд ли готов совсем уж сильно падать по зарплате, которая сейчас составляет € 182 тыс. в неделю. Придётся искать компромисс.

Бруну Фернандеш отказался ехать в Саудовскую Аравию

Да, это не опечатка. Оказывается, не все готовы ехать на заработки на пике карьеры. Фабрицио Романо сообщает, что месяц назад Фернандеш отклонил более двух предложений от саудовских клубов. Своя мотивация у 28-летнего португальского полузащитника тоже есть: отнятая у Магуайра капитанская повязка в «МЮ» должна перейти именно ему.

Новости трансферов в Серии А

«Интер» готовит € 40 млн за нападающего «Арсенала»

Миланский клуб так разочаровался в Ромелу Лукаку, что сразу же переключился на другого форварда. Теперь, по информации The Athletic, «Интер» намерен приобрести Фоларина Балогуна. Предложение готовится солидное — € 40 млн. Но «Арсенал» хочет ещё больше — € 58,5 млн. Официального предложения из Италии ещё не поступало, «Интер» пока обрабатывает представителей 22-летнего футболиста.

Фоларин Балогун Фото: Alex Grimm/Getty Images

Куадрадо близок к переходу в «Интер»

Марио Фернандес задал тренд! Фабрицио Романо пишет, что Куадрадо, отдавший восемь лет «Ювентусу» и недавно ушедший свободным агентом, близок к переходу в «Интер». А это, если что, принципиальный соперник туринцев. 35-летний колумбийский защитник ответил согласием на предложение «Интера»: контракт до 2024 года с зарплатой € 2 млн за сезон. Завтра, 18 июля, Хуана ждёт медосмотр.

Основные новости по трансферам РПЛ на сегодня

Марио Фернандес перешёл в «Зенит». Теперь официально

Сага наконец завершена, хотя не все этому рады. 32-летний защитник подписал контракт на один год с опцией продления ещё на сезон и забрал шестой номер. Болельщики ЦСКА грустят и обвиняют уроженца Бразилии, игравшего за сборную России, в предательстве. И всё это окутано противоречивыми заявлениями от каждой из трёх сторон. В любом случае обводим в календаре 3 сентября, и та самая песня тут ни при чём. В этот день ЦСКА и «Зенит» сыграют в Москве, а Марио ждёт жаркий приём.

Марио Фернандес Фото: ФК «Зенит»

Куда перейдёт Вендел? Есть три претендента

Кажется, полузащитником «Зенита» интересуется уже весь мир. Но давайте по порядку:

журналист Гилмар CRF сообщает, что «Фламенго» собирается арендовать Вендела. Но при этом клуб рассматривает альтернативный вариант в лице Николаса де ла Круса из «Ривер Плейт»;

Turk Scout утверждает, что «Фенербахче» уже направил в «Зенит» предложение об аренде Вендела;

журналист Паулу Массини во время прямого эфира сказал, что «Палмейрас» предложил «Зениту» € 10 млн за Вендела. Российский клуб якобы ещё не ответил отказом.

Учитывая, что сага Фернандеса наконец завершена, следить теперь придётся именно за Венделом. Ваши ставки, где он в итоге окажется?

Подробности сорвавшегося перехода Захаряна в «Галатасарай»

Слово турецкому журналисту Озгюру Санкару, который рассказал Independent Turkce, почему 20-летний полузащитник «Динамо» зимой не уехал из России:

— В этом трансфере было только одно препятствие — мнение отца Арсена, других проблем не было. «Галатасарай» договорился с «Динамо». Если вам интересны финансовые подробности, могу их предоставить — € 13 млн, которые клуб собирался выплатить четырьмя гарантированными частями, а также бонусы в размере € 2,5 млн. Арсен хотел играть за «Галатасарай», однако сделка была сорвана из-за взглядов его отца. Это чёткая информация, которую я получил от руководителей «Галатасарая». Я бы никогда не заявил о таком без подтверждения. Они говорят, что договорились с клубом и игроком по всем вопросам, у них был готов частный самолёт. «Динамо» находилось в Анталии, клуб собирался забрать Захаряна оттуда, привезти в Стамбул и завершить сделку.