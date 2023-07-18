От услуг Кокорина отказались все команды Италии, форвард не хочет возвращаться в Россию
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Услуги нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина были предложены ряду итальянских команд, однако никто не проявил интереса к приобретению российского футболиста. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, кандидатуру Кокорина предлагали аутсайдерам Серии A и командам, выступающим в Серии B, однако все они не захотели подписывать форварда. Потенциальных покупателей отпугнула высокая зарплата россиянина.
Из возможных вариантов продолжения карьеры у Кокорина остаются команды из Израиля, Турции и с Кипра. В Россию нападающий возвращаться не намерен.
32-летний Кокорин связан контрактом с «Фиорентиной» до июня 2024 года. Прошлый сезон футболист провёл в аренде в кипрском «Арисе», став чемпионом Кипра.
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