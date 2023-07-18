Ван дер Сара выписали из реанимации и перевели в общее отделение

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар сообщил о том, что его выписали из реанимации и перевели в общее отделение.

«Прежде всего мы хотим поблагодарить всех за замечательные сообщения, за слова поддержки. Рад сообщить, что больше не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, я всё ещё в больнице. Надеюсь вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг в своём выздоровлении!», — написал ван дер Сар у себя в «твиттере».

Ван дер Сар выступал в профессиональном футболе с 1990 по 2011 год. Он играл за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» и сборную Нидерландов. В 2016-м он также провёл одну игру за ВВ «Нордвейк», за который выступал во время юношеской карьеры.