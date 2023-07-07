Ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, он находится в реанимации

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар перенёс кровоизлияние в мозг во время отдыха в Хорватии. Об этом сообщает De Telegraaf.
Ван дер Сар был доставлен в больницу и находится в реанимации. О его состоянии пока ничего не сообщается, но первые 24 часа имеют решающее значение в таких ситуациях.
Несколько недель назад ван дер Сар принял решение уйти с поста генерального директора «Аякса», заявив, что с этим этапом карьеры полностью покончено. Ван дер Сар входил в совет директоров «Аякса» с ноября 2012 года, с ноября 2016-го бывший голкипер стал генеральным директором клуба. Его контракт с «Аяксом» был рассчитан до июня 2025 года, но в последние нескольких месяцев менеджера часто критиковали из-за спортивных неудач, что, очевидно, и стало причиной досрочного сложения полномочий.
Отметим, что в декабре 2009 года, почти 14 лет назад, у жены Эдвина Аннемари также случилось кровоизлияние в мозг. Это произошло в тот период, когда ван дер Сар был игроком «Манчестер Юнайтед».
- 7 июля 2023
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