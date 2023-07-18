«Ростов» создал клуб болельщиков

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Пресс-служба «Ростова» сообщила о создании клуба болельщиков.

«Дорогие болельщики, мы рады сообщить вам о создании клуба болельщиков ФК «Ростов».

Данное сообщество необходимо для объединения активных болельщиков, которые будут создавать яркую поддержку команды на домашних и выездных матчах.

Для вас будет подготовлено множество акций, розыгрышей и подарков. Вы сможете получать эксклюзивный контент из жизни команды, делиться эмоциями, мнениями, слышать ответы на важные вопросы и иметь определенные клубные привилегии.

Наша цель – собрать всех единомышленников, которые готовы ярко и громко поддерживать футбольный клуб «Ростов» и быть настоящим сердцем команды», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, прошлый сезон РПЛ «Ростов» закончил на 4-й строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка в 30 играх.