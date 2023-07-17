«Ростов» объявил о подписании контракта с воспитанником «Зенита» Ваханией

«Ростов» в своём официальном телеграм-канале объявил о подписании контракта с защитником Ильёй Ваханией.

«Приветствуем Илью и желаем успехов и удачи в матчах за наш клуб», — гласит официальное приветствие «Ростова».

Срок контракта 22-летнего защитника с «Ростовом» не разглашается. Футболист находился в расположении ростовской команды уже некоторое время до момента подписания соглашения. Вахания проходил с «Ростовом» предсезонные сборы.

Вахания — воспитанник «Зенита», однако защитник не сыграл ни одного матча за основную команду сине-бело-голубых. В июле 2023 года его контракт с петербургской командой подошёл к концу и к «Ростову» он присоединился на правах свободного агента. Вахания не играл в РПЛ и Кубке России.