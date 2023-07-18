Бразильский полузащитник Жажа покинул московское «Торпедо»
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22-летний бразильский полузащитник Жажа покинул московское «Торпедо».
«Футбольные клубы «Торпедо Москва» и «Атлетико Паранаэнсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения 22-летнего бразильского полузащитника Жажа.
Жажа присоединился к «Торпедо» в феврале 2023 года и провёл за чёрно-белых семь матчей.
Мы желаем игроку успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
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