22-летний бразильский полузащитник Жажа покинул московское «Торпедо».

«Футбольные клубы «Торпедо Москва» и «Атлетико Паранаэнсе» договорились о досрочном прекращении арендного соглашения 22-летнего бразильского полузащитника Жажа.

Жажа присоединился к «Торпедо» в феврале 2023 года и провёл за чёрно-белых семь матчей.

Мы желаем игроку успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.