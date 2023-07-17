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Игорь Савич покинул «Торпедо»

Игорь Савич покинул «Торпедо»
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Боснийский полузащитник Игорь Савич и московское «Торпедо» достигли договорённости о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Желаем Игорю удачи в дальнейшей игровой карьере!» — написано в заявлении «Торпедо».

Игорь Савич выступал за «Торпедо» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 15 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» покинуло Российскую Премьер-Лигу. Команда заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице. В 1-м туре нового сезона Мелбет Первой лиги автозаводцы обыграли махачкалинское «Динамо» — 2:0.

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